أسماء غريب - (2) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/07/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب كيف تعرِّفين السَّلام من خلالِ تجربتكِ في الحياة ومن خلالِ حاجة الإنسان للسّلام والأمان؟! *السّلامُ حالة سامية من حالات الموتِ الأكبر، وربطي لهُ بالموت لمْ يتأتّ أبداً من فراغ، فعلى الإنسانِ؛ كلّ إنسان أن يموتَ لكيْ يصلَ إلى مقام السّلام الحقّ.وأقصدُ هنا بالموت: الموتَ عن الماضي، والموتَ عن الحاضر، والموتَ عن النّفس، والموتَ عن الموت نفسه، لأنّ السّلام هو قيامة اللهِ داخل الجسد الإنسانيّ،......

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