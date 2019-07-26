2019/07/26 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق .. وزير الدفاع يصدر أوامر بفك ارتباط دوائر في الوزارة وإلحاقها بأخر مع نقل منتسبيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 15:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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