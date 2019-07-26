الرئيس الفرنسي يشارك في مراسيم تشييع السبسي

2019/07/26 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غدا السبت إلى تونس للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.وقالت السفارة الفرنسية بتونس، اليوم الجمعة في

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