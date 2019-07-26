ممثل المرجعية العليا : طبقة الشباب تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ومسؤولية ذلك مشتركة

2019/07/26 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السيد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة ، إن "طبقة الشباب تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، باعتبارها الطبقة الفاعلة في المجتمع ومسؤولية ذلك مشتركة"، داعيا إلى "منح الفرص للطاقات الشبابية وفق حد معين".

وأضاف السيد الصافي، أن "الدولة تتحمل جزء من تلك المسؤولية وكذلك الأسرة والمنظمات المختصة والمجتمع"، محذراً من "ترك الشباب يسبحون في تيارات متناكفة".

وأشار ممثل المرجعية ، في وصيته إلى الشباب إلى أن "من الضروري جداً أن يعتمد الشخص على نفسه ولكن ليس من الصحيح أن يعتمد على نفسه في كل شيء"، داعيا إياهم إلى "الاستماع إلى النصائح والتأمل فيها".

كما رأى السيد الصافي، أن "الهمة والمثابرة والعمل شيء جيد ونتائجه إيجابية، لكنه مختلف عن الرفض والتمرد"، محذراً الشباب من "تبعات الرفض والتمرد السلبية والتي تعني الضياع".

وقال السيد الصافي أيضاً، إنه "يعلم طبيعة الأوضاع التي يعاني منها الشباب في العراق"، مضيفاً: "نحن في بلاد لها ما لها وعليها ما عليها، ولا أريد أن أدخل في استعراض مشاكل لا تنتهي..



هذا قدرنا"، فيما دعا الشباب إلى التأسي بـ "اخوتهم الذين رابطوا للدفاع عن البلاد".

انتهى .ا.ع

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