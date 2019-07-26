دمشق تعلق حول

2019/07/26 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- جددت دمشق استنكارها للتدخل الأمريكي "الهدام" فيها، فيما رفضت اي تفاهم تركي امريكي داعية في الوقت نفسه الكورد الى العودة الى "الحاضنة الوطنية".

وجاء ذلك اليوم الجمعة على لسان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وذكر البيان "أعربت سوريا عن استنكارها الشديد لاستمرار التدخل الأمريكي الهدام فيها والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها مجددة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأمريكية التركية التي تشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سورية أرضا وشعبا".

وتابع ان "الذرائع التي يسوقها النظام التركي في عدوانه على سوريا بحجة الحفاظ على أمنه القومي تكذبها سلوكيات وسياسات هذا النظام الذي شكل ولا يزال القاعدة الأساسية للإرهاب وقدم له كل أشكال الدعم اللوجستي".

ودعا المسؤول السوري "بعض الأطراف التي تماهت مع المشروع الامريكي" للعودة إلى الحاضنة الوطنية و"ألا تكون أداة خاسرة في هذا الاستهداف الدنيء لوحدة الوطن السوري والتخلي عن أوهام يرفضها جميع السوريين بشكل مطلق".

ويشير البيان ضمنا الى قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية ركيزتها الاساسية والتي تتلقى دعما امريكيا منذ سنوات في الحرب التي تخوضها ضد تنظيم داعش.

ونقلت وكالة سانا عن المصدر قوله ان سوريا مستمرة في "التصدي لكل الطروحات الانفصالية التي تشكل تهديدا لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية".

واكد في الوقت نفسه "على الاستمرار في التعاطي البناء للوصول إلى نهاية للأزمة عبر عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وعودة الأمن والاستقرار إلى سوريا الواحدة الموحدة".

وكثفت تركيا مؤخرا تحذيراتها من توغل محتمل في شمال سوريا خلال الأيام الماضية، وقالت إن "صبرها نفد" من واشنطن بشأن محادثات المنطقة الآمنة مضيفة أنها ستشن عمليتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

سوار أحمد

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