الكهرباء تعلن عن تأثر عدد من المحافظات بانقطاع الطاقة خلال اليومين المقبلين

2019/07/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن تأثر عدة مناطق بنقص التزويد بالطاقة الكهربائية لمدة يومين.وقالت الوزارة في بيان لها، انه "حدث نضوح في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط وبغداد، فجر اليوم الجمعة، ما ادى الى فقدان المنظومة الوطنية توليداً يقدر بـ 850 ميگاواط تقريباً".

واضافت ان ذلك "سينعكس سلباً على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المناطق المذكورة لمدة يومين تقريباً"، مبينة انه "تم التواصل مع وزارة النفط لمتابعة صيانة الخلل والسيطرة عليه بأسرع وقت ممكن".

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