ببجي تضيف ميزة جديدة للاعبيها العرب

2019/07/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائمون على لعبة "ببجي" الإلكترونية الشهيرة عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق اللعبة، ستعمل في 10 بلدان عربية.وأوضح القائمون أن ميزة "إدارة وقت اللعب" والتي بدأ اختبارها منذ مدة، ستصل إلى 10 دول إضافية في الشرق الأوسط وهي: لبنان وعمان والأردن والجزائر وفلسطين والبحرين وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وأشارت إلى أن هذه الميزة كانت قد اختبرت سابقا في عدد من الدول العربية هي: الإمارات والسعودية والكويت والعراق ومصر.

وحول هذه الأخبار قال بعض المستخدمين المشهورين بهذه اللعبة في الوطن العربي "إنها ميزة مفيدة للأطفال الذين يقضون ساعات طويلة في اللعب خلف شاشات الهاتف، ونرى أن تأثير هذه المبادرة سيكون إيجابيا".

وقال هيرمان تشاو، مدير عمليات ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نسعى دائماً لتوفير أفضل بيئة لعب للمستخدمين دوما، ما يجعلنا أحد أشهر الشركات المطورة لألعاب الموبايل في العالم، ونعتبر صحة لاعبينا من أهم أهدافنا ولهذا لدينا مبادرة مستمرة لحث اللاعبين على ممارسة لعبة ببجي موبايل بتوازن".

وكان القائمون على "ببجي" قد بدأوا باختبار ميزة " إدارة وقت اللعب" منذ مدة بهدف مساعدة المستخدمين على التخلص من إدمان الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة كل يوم، وخصوصا هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وعبر هذه الميزة يقوم المطورون بإرسال رسائل للاعبين تذكرهم بضرورة الالتزام بأوقات محددة لممارسة اللعب.

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