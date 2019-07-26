2019/07/26 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بعد أن وعدت الدوّل الأجنبية وسفارتها من خلال زياراتها المستمرة للموصل بإعادة المسيحيين وحماية وجودهم في مدينتهم التاريخية “الموصل” وأكّدت من خلال وسائل إعلامها بأنّها طرحت قضية المسيحيين في الموصل أمام المجتمع الدولي، لكن للأسف للآن لم تعد عائلة مسيحية واحدة لمدينة الموصل والأنكى من هذا كلّه أهالي مدينة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقارات الدولة الإسلامية على جدران بيوت المسيحيين بعد خمسة أعوام من تهجيرهم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقارات الدولة الإسلامية على جدران بيوت المسيحيين بعد خمسة أعوام من تهجيرهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).