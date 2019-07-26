تقليل ساعات تجهيز الكهرباء في الفرات الاوسط وبغداد ليومين

2019/07/26 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، بتقليل ساعات تجهيز الطاقة في مناطق الفرات الاوسط وبغداد لمدة يومين....

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