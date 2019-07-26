ائتلاف المالكي يكشف حقيقة انضمام بعض القوى السُنية لائتلافه ويؤكد: دورهم هام في ادارة بغداد

2019/07/26 | 15:58

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بغداد/ سومر نيوز

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ،اليوم الجمعة، أن ائتلاف دولة القانون سيضم بعض الشخصيا...

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