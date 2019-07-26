2019/07/26 | 15:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ائتلاف المالكي يكشف حقيقة انضمام بعض القوى السُنية لائتلافه ويؤكد: دورهم هام في ادارة بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ،اليوم الجمعة، أن ائتلاف دولة القانون سيضم بعض الشخصيا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ائتلاف المالكي يكشف حقيقة انضمام بعض القوى السُنية لائتلافه ويؤكد: دورهم هام في ادارة بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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