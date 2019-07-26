2019/07/26 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

ألقت قوة أمنية، القبض على ثلاثة متهمين سرقوا 20 رأس غنم في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق با...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على 3 متهمين سرقوا 20 رأس غنم في أيمن الموصل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على 3 متهمين سرقوا 20 رأس غنم في أيمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).