في مجمع بسماية.. شرطي يقتل زوجته وينتحر!

2019/07/26 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأقدم منتسب في الشرطة الاتحادية، على قتل زوجته بسلاح من نوع "مسدس"، في إحدى شقق مجمع بسماية شرق بغداد.

قال مصدر أمني لـ"ألترا عراق"، إن "شرطيًا منسوبًا للشرطة الاتحادية أقدم على قتل زوجته بسلاح (مسدس) ثم قام بالانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل إحدى شقق مجمع بسماية في بغداد".

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل سبب إقدام الشرطي على قتل زوجته.

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