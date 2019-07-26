2019/07/26 | 15:59

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الحشد الشعبي يكشف عن هوية مايسمى "المسؤول الامني" في داعش الارهابي لمناطق غرب نينوى

الجمعة

26

تموز

2019 :

03:50 pm

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كشفت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى عن هوية مايسمى "المسؤول

الامني" في داعش الارهابي لمناطق غرب نينوى والذي قُتل في جبل سنجار

المدعو " عبدالله الصياد" من مدينة الموصل حي الكرامة، وحسب المعلومات

الاستخباراتية للقيادة نفذت القوة الخاصة لقيادة عمليات الحشد الشعبي

عملية نوعية مباغتة اسفرت عن قتله مع مجموعة من الارهابيين كانوا معه

عددهم 6 ، وكان بحوزتهم اجهزة موبايلات عدد 9 واسلحة M16

عدد 4 و مسدسات حديثة واحزمة ناسفة ، كانو يستخدمونها في

عملياتهم ضد المواطنين الابرياء.

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