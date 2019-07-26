حملة كبري لإزالة المخالفات في قاهرة المعز

2019/07/26 | 16:00

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

الأحياء تواصل الازالات ووقف المخالفات البنائية ..

محافظ القاهرة : تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء

وإزالة عشوائيات البناء فى المهد افضل

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انه لا رجعة فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على اراضى املاك الدولة او معتادى البناء عشوائياَ بدون ترخيص مهما كان موقعهم وذلك حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول وعدم استفادة المخالف من مخالفته ، وأن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء ..



موجهاَ رؤساء الاحياء بأن يتم العمل على ملف الإزالات علي مدار 24 ساعة وأن تتواصل أعمال الحصر لكافة العقارات المخالفة بنطاق كل حى حيث انها تمثل ضغط كبير علي شبكات المياه والصرف الصحي وتهدد أرواح المواطنين ، مشدداَ على استمرار شن الحملات اليومية لرفع الاشغالات والتعدى على الارصفة والتصدى لجميع الظواهر السلبية من خلال رصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون بهدف اعادة العاصمة لمظهرها الحضارى .

حيث نجحت اجهزة حى النزهة من خلال حملاتها اليومية المفاجئة لتنفيذ ازالة التعديات للمخالفات فى المهد قبل تفاقمها ، حيث تم استخدام لوادر ومعدات الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق فى عمل ازالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالعقار 5 بشارع محمد السباعى بالنزهة الجديدة ، وتحت اشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية نفذت رئاسة حى النزهة حملة لاسترداد أرض املاك دولة بمساحة 10000 م2 بنطاق الحى ، وتم على الفور ازالة التعديات عليها وتطهيرها والتحفظ عليها ووضع اللوحات الدالة على ملكيتها لتأمينها لحين استغلالها الاستغلال الامثل فى الخدمات العامة .



كما تمكن حى مصر الجديدة من تشميع شقتين بالعقار 134 شارع الميرغنى ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لوقف اعمال انشائية داخلية كان قد شرع اصحابها المخالفة دون ترخيص ، وفى نطاق أحياء المنطقة الشرقية ايضا نجح حى المطرية من تنفيذ 5 قرارات ازالة لأسوار ومبانى سويسي تابعة للآثار بشارع الفحامات بعرب الحصن ، وبالمثل قامت اجهزة حى المرج بوقف اعمال عدد من مخالفات البناء فى المهد ، وتم سحب خلاطة اثناء الشروع فى بناء مخالف بشارع ابراهيم الدسوقى وشارع الفريد بالمرج الغربية ، كما تم تنفيذ ازالة بالدور الارضى لعقار مخالف بشارع عبد الشهيد ، وبنطاق الحى تم ايقاف اعمال مبانى ومصادرة اخشاب ومعدات البناء بأرض المصنع خلف هايبر موسى .

وفى سياق متصل كثفت احياء المنطقة الجنوبية حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات البنائية لاعادة الانضباط ، حيث نجحت اجهزة حى البساتين من ايقاف اعمال المبانى المخالفة فى المهد بعقارات منشرة بشوارع 264 و 294 و 308 و261 و شارع 500 بالمعادى الجديدة ، كما تم ايقاف اعمال مخالفة وتحويل سكنى لتجارى بمناطق الشطر العاشر بزهراء المعادى ، والقطعة 1/7 بتقسيم اللاسلكى ، والقطعة 60/70 المجاورة السادسة بالمعراج العلوى وكذلك بعقارات داخل تقسيم الاموال العامة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة كمية من الاخشاب ومواد البناء وبعض المعدات وإيداعها مخازن الحى .

فى حى حلوان تم شن حملات مكثفة لرفع الاشغالات والتعديات ووقف المخالفات البنائية بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة وشوارع حيدر وذكى وموقف 15 مايو ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ووضع المضبوطات بمخازن الحى ، كما تمكنت اجهزة حى المقطم بمواصلة حملاتها على مدار اليوم صباحا ومساء لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط بمعظم ميادين وشوارع الحى الرئيسية وبالأخص شارع الياسمين حيث شهد تنفيذ ازالة فورية فى المهد لمخالفة بنائية .

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