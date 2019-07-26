الكهرباء: منظومة الطاقة الوطنية تفقد 850 ميكاواط

2019/07/26 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت وزارة الكهرباء، فقدان منظومة الطاقة الوطنية، لـ 850 ميكاواط.وذكر بيان للوزارة تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه “حدث نضوح في أنبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وبغداد، فجر اليوم الجمعة، مما أدى الى فقدان المنظومة الوطنية توليداً يقدر بـ ٨٥٠ ميگاواط تقريباً، مما سينعكس […]

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