المشهداني:الحشد الشعبي والقوات الامنية اثبتوا مهنيتهم بعملية إرادة النصر

2019/07/26 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد النائب عن تحالف القرار العراقي احمد المشهداني، امس الخميس، بعملية ارادة النصر مؤكدا مهنية الحشد الشعبي والقوات الامنية في تعاملها الانساني والحضاري مع المواطنين.وقال المشهداني في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، ان ” الجهود الحثيثة التي بذلتها القوى السياسية وعلى راسها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لإنجاح العمليات الامنية في

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