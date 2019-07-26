2019/07/26 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، مقاتلي اللواء 20 بطاقات “الكي كارد” ضمن قاطع مسؤوليتهم في خانقين بديالى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد الشعبي تسلم مقاتلي اللواء 20 بطاقات “الكي كارد” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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