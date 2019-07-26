بعد دخوله المستشفى متخفيا.. الداخلية تلقي القبض على ارهابي في الديوانية

2019/07/26 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

القت الشؤون الداخلية لمحافظة الديوانية، وبالتعاون مع القوات الامنية، القبض على مطلوب بقضايا اربعة ارهاب، بالاضافة الى قضايا اخرى.

وقال بيان للمديرية ان المتهم

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