بالصور : شرطة الديوانية تضبط أرض لزراعة نبات الخشخاش المخدر بالمحافظة

2019/07/26 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد شرطة محافظة الديوانية , اليوم الجمعة (26-7-2019 ) عن ضبط ارض زراعية في ناحية الشافعية وتحديدا في قرية تسمى زويطة خاصة لزراعة نبات الخشخاش المخدر .

وافاد مراسل الغدير انه بإشراف مباشر ومتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات وبعد توفر معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة تم الحصول عليها من قبل المصادر السرية الخاصة تمكنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بامرة مديرها العميد عبد الرضا وعدد من الضباط و المنتسبين من ضبط ارض زراعية في ناحية الشافعية .

واضاف المراسل ان الارض الزراعية تقع في قرية تسمى زويطة وانها خاصة بزراعة نبات الخشخاش الذي يعد من المواد السامة والمخدرة والمحظور زراعته دوليا.



حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك الارض .

انتهى .



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