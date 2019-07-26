2019/07/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الجمعة، حملة كري وتطهير في المبازل والانهر الاروائية في محافظة البصرة دعما للموسم الزراعي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الآليات التخصصية في الهندسة العسكرية للحشد الشعبي بالتعاون مع الموارد المائية في محافظة البصرة نفذت حملة كري وتطهير في المبازل والانهر الاروائية في ناحية الهارثة لإيصال الحصص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هندسة الحشد تنفذ حملة لكري الأنهر والمبازل في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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