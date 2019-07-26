وكالة: سليماني زار الحدود العراقية السورية ووجه بالاستعداد لحرب محتملة

2019/07/26 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وكالة "الاناضول" التركية الرسمية يوم الجمعة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني ، وجه الفصائل المسلحة التابعة لإيران في سوريا، إلى الاستعداد لحرب محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، ان سليماني زار، الخميس، مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا، على الحدود مع العراق.

وقالت المصادر ان "سليماني زار معسكرات الفصائل التابعة لإيران، وسط إجراءات أمنية مشددة، والتقى المستشارين العسكريين للحرس الثوري، وقيادات مختلف تلك المجموعات في المنطقة".

وأشارت المصادر الى أن "سليماني طلب التجهيز لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، وأكد عدم وجود خلاف مع النظام السوري بخصوص مواجهتها".

ولفتت المصادر إلى أن "سليماني زار كذلك محطة "T2" النفطية في بادية دير الزور الشرقية، الواقعة على خط النفط الواصل بين العراق وسوريا".

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