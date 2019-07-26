2019/07/26 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‎الكشف عن هوية المسؤول الأمني لداعش الذي قتل غرب نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ‎الكشف عن هوية المسؤول الأمني لداعش الذي قتل غرب نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ‎الكشف عن هوية المسؤول الأمني لداعش الذي قتل غرب نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).