القبض على قيادي كبير بجماعة

2019/07/26 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، الجمعة، 26 تموز، 2019، القبض على عنصر بـ "حسبة داعش" في أيسر الموصل....

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