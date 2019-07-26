في العراق أم في سوريا؟.. مناقصة بفارقِ /5/ دولارات مقابل سجن «داعشي» فرنسي

2019/07/26 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة خاصة- الحل العراق في مواجهة سخط الرأي العام الفرنسي، عَقِب طرح موضوع عودة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في سجون #قوات_سوريا_الديمقراطية شمال شرقي #سوريا ومحاكمتهم على الأرض الفرنسية، يبدو أن #وزارة_الخارجية_الفرنسية […]

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