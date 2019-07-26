رسمياً .. أوديشو مدرباً للقوة الجوية للموسم المقبل

2019/07/26 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الجمعة ، عن تعاقدها الرسمي مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة الصقور خلال الموسم المقبل.

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