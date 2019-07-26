2019/07/26 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن هوية المسؤول الامني في داعش الذي قتل قبل يومين غرب المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يكشف هوية المسؤول الأمني لداعش الذي قتل غرب نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يكشف هوية المسؤول الأمني لداعش الذي قتل غرب نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).