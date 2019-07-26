الداخلية: القبض على 3 متهمين سرقوا 20 رأس غنم في أيمن الموصل

2019/07/26 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ألقت قوة أمنية، القبض على ثلاثة متهمين سرقوا 20 رأس غنم في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “مديرية شرطة أبي تمام (مركز القاهرة) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والتحري ألقت القبض على ثلاثة متهمين […]

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