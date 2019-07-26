2019/07/26 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن تقليل ساعات تجهيز الطاقة في مناطق الفرات الاوسط وبغداد لمدة يومين، عازية ذلك الى حدوث نضوح في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض المحطات.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن نضوحا حدث في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن تقليل التجهيز في الفرات الاوسط وبغداد ليومين وكالة خطوة برس.

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