الخارجية تبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد مستجدات ملف المفقودين الكويتيين

2019/07/26 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة الخارجية مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد مستجدات ملف المفقودين الكويتيين.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم :” ان وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف حازم اليوسفي التقى ممثلي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد ، وتناول اللقاء آخر المستجدات في ملف المفقودين الكويتيين “.وجرى استعراض عمل اللجنة الثلاثية […]

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