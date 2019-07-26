مصرع 15 شخصاً جرّاء السيول في المغرب

2019/07/26 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي 15 شخصًا مصرعهم (11 امرأة و3 رجال وطفل واحد)، بسبب السيول

العارمة التي اجتاحت منطقة الحوز جنوب المغرب.

وقالت السلطات المحلية لمنطقة الحوز اليوم الجمعة، إن فرق الإنقاذ

تمكنت ليلة الخميس – الجمعة، من انتشال جثت 15 شخصًا كانوا على متن

سيارة النقل المزدوج المنكوبة، التي طمرتها الأتربة على مستوى دوار

”توك الخير“، إثر السيول التي شهدتها المنطقة.

وشهدت بعض المرتفعات الجبلية في إقليم الحوز، منذُ الأربعاء الماضي،

رعودًا قوية، أدت إلى انجراف كميات هائلة من والأتربة، بلغ علوها 20

مترًا تقريبًا

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