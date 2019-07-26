2019/07/26 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تحقق الشرطة البريطانية في هجوم تعرض له مسعود أوزيل، لاعب فريق الأرسنال الإنجليزي، في أحد شوارع العاصمة البريطانية، لندن.وكان أوزيل يقود سيارته بصحبة، زميله البوسني، سعيد كولاسيناك، حينما هاجمهما اثنان من الملثمين، كانا يقودان دراجتين ناريتين، ويحملان أسلحة بيضاء.ولاقى مقطع مصور يوثق الهجوم على اللاعبين انتشاراً واسعاً لدى رواد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة لندن تحقق في الاعتداء على أوزيل وكولاسينياك وكالة خطوة برس.

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