اخماد حريق في بستان في ديالى

2019/07/26 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في ديالى من اخماد حريق اندلع في بستان زراعي جنوب غرب بعقوبة.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ان “فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع في بستان زراعي بمنطقة البو عبدي بناحية جديدة الشط جنوب غرب بعقوبة “.واضافت :” ان اخماد الحريق حال دون توسع النيران إلى البساتين المجاورة”./نتهى

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