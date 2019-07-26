مصر توسطت للصلح مع صدام.. الاستخبارات الاميركية ترفع السرية عن وثيقة تعود لحرب الكويت

2019/07/26 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رفعت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA ، السرية عن وثيقة تعود لحرب الكويت عام 1990.وبحسب الوثيقة التي ترجمتها “يس عراق”، فأنه “في يوم 25 تموز ١٩٩٠(٧ ايام قبل غزو الكويت)، اقدمت الكويت على تخفيض مستوى الانذار لقواتها العسكرية و تعتقد بأن العراق يخادع ولن يهاجم.” واشارت الى ان “واشنطن رأت في […]

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