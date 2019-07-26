بالصور.. ضبط مزرعة خشخاش في الديوانية واعتقال مالكها

2019/07/26 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} ضبطت القوات الامنية، مزرعة للمخدرات من نوع {الخشخاش} في قضاء الشنافية بمحافظة الديوانية.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} انه "وبعد توفر معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة تم الحصول عليها من قبل المصادر السرية الخاصة تمكنت قيادة الشرطة {مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب} من ضبط ارض زراعية في ناحية الشافعية وتحديدا في قرية تسمى زويطة خاصة لزراعة نبات {الخشخاش} الذي يعد من المواد السامة والمخدرة والمحظور زراعته دولياً".وأضاف انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك الأرض".انتهى

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