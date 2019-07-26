2019/07/26 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخيري الوطني NNC اكد وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني ، الجمعة ، ان ملف استرداد الوثائق والملفات العراقية من بينها الارشيف في واشنطن سيتم حسمه قبل عام (2021) ، مبينا أن واشنطن لم تلتزم في اعادة الوثائق بالموعد المحدد.وقال الحمداني في تصريح خص به لـ”المركز الخبري الوطني NNC” ، ان ” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة لـNNC: اعادة الارشيف اليهودي العراقي عام 2021 المركز الخبري الوطني.

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