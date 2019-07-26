هيأة المنافذ: أعتقال مسافرة عراقية بتهمة القتل في منفذ زرباطية

2019/07/26 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، "أعتقال مسافرة عراقية بتهمة القتل" في منفذ زرباطية الحدودي.ونقل بيان لإعلام هيأة المنافذ حصلت وكالة نون على نسخته اليوم.لقد تم اعتقال المسافرة وفق المادة (406) عقوبات (قتل)، بالتعاون مع الدوائر المعنية في المنفذ.واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وأحالتها مركز شرطة زرباطية

وكالة نون خاص

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