البحرية الدولية تقترح ادراج “مضيق هرمز“ على قائمة المناطق الخطرة

2019/07/26 | 16:45

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات التركية، الجمعة، عن مقتل شخص حرض على قتل قنصلها في أربيل.

وذكرت وكالة "الاناضول" التركية، في خبر عاجل، أن "الجيش التركي واثناء عملية مشتركة مع الاستخبارات، تمكن من قتل شخص حرض على هجوم أربي

بغداد اليوم- بغداد

علق تحالف "سائرون"، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة (26 تموز 2019)، على التغييرات الأخيرة بالقيادات الأمنية والادارية التي يجريها وزير الداخلية ياسين الياسري.

وقال القيادي في التحالف طلعت كريم،

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة (26 تموز 2019)، عن اعادة فتح 4 طرق مغلقة منذ 10 سنوات وسط بعقوبة.

وقال الناطق الاعلامي لشرطة ديالى، العميد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبا

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