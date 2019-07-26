بالصورة.. كشف هوية المسؤول الأمني لـ

2019/07/26 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي في العراق، الجمعة، عن هوية المسؤول الامني في تنظيم "داعش" الارهابي الذي قتل قبل يومين غرب المحافظة....

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