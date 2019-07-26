2019/07/26 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3UFCH-bEQSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد/تقديم احمد الحسني / ضيوف الحلقة /جاسم الموسوي /مناف الموسوي /يوم 2019/7/26) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد/تقديم احمد الحسني / ضيوف الحلقة /جاسم الموسوي /مناف الموسوي /يوم 2019/7/26) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).