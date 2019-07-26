وزارة النفط: استئناف الضخ في أنبوب الغاز الوطني بعد معالجة تسرب الغاز

2019/07/26 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط ، اليوم الجمعة ، عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني الذي تعرض في وقت سابق الى نضح وتسرب في الكيلو متر (70 ) في محافظة المثنى واستئناف عمليات ضخ الغاز بالمستويات الطبيعية .

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