موسع.. المرجعية الدينية للشباب: وجّهوا انفسكم بما يخدم بلدكم واُسركم وانفسكم

2019/07/26 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية نص الخطبة الثانية لصلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف بإمامة السيد احمد الصافي ممثل المرجعية الدينية العليا.

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