الحشد الشعبي يكشف عن هوية قيادي داعشي قتل في نينوى

2019/07/26 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن هوية المسؤول الامني الذي قتل غرب محافظة نينوى.وقال بيان للمديرية تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان القيادي المقتول هو “الارهابي المدعو عبد الله الصياد، من سكنة حي الكرامة في مدينة الموصل”.يشار الى ان القيادي قتل قبل يومين اثناء عملية امنية.

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