وصفها بـ«الكاذبة».. وزير الخارجية الأميركي: سأذهب إلى إيران

2019/07/26 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد #وزير_الخارجية #الأميركي #مايك_بومبيو، سيذهب إلى #إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين #واشنطن وطهران.وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية: «بالتأكيد إذا […]

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