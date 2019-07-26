2019/07/26 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني يوم الجمعة عن نية الحكومة العراقية لنقل اسر عناصر داعش العراقيين و التي تسكن مخيم الهول في سوريا إلى محافظة نينوى وتحديدا إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل .وقال دوبرداني في بيان، ان هنالك معلومات عن نية الجهات الحكومية في العراق منذ أشهر لنقل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف نية الحكومة العراقية نقل 4 آلاف فرد من اسر داعش من سوريا الى نينوى المركز الخبري الوطني.

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