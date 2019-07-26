2019/07/26 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت بعثة الحج في الديار المقدسة، الجمعة، عن تواجد 39 الف حاج عراقي في الديار.وقالت البعثة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “39 الف حاج عراقي يتواجدون حاليا في الديار المقدسة منهم 26 الفا في مكة المكرمة و13 الفا بالمدينة المنورة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 39 ألف حاج عراقي يتواجدون حاليا في الديار المقدسة وكالة خطوة برس.

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