2019/07/26 | 17:01

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عبد الصمد يشيد بموقف اللاعب علي الكناني امام اللاعب الصهيوني في بطولة العالم للمواي تاي

اشاد النائب د.



خلف عبد الصمد خلف بالموقف المشرف للاعب علي الكناني

المرشح للفوز بالميدالية الذهبية بالانسحاب من احدى مباريات بطولة

العالم المقامة في تايلاند امام لاعب الكيان الصهيوني في بطولة العالم

للمواي تايعبد الصمد وفي بيان عبر فيه عن اعتزازه باللاعب و الوفد العراقي

مشيرا الى ضرورة تكريم اللاعب افضل تكريم تشجيعا لكل الرافضين للكيان

الصهيوني الغاصب .

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