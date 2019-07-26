2019/07/26 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اقترحت النقابة البحرية الدولية اعتبار الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز منطقة خطيرة، الأمر الذي سيسمح بضمان تأمين إضافي على حياة وصحة البحارة في المنطقة.وجاء في بيان صدر عن نقابة البحارة الروس ونشر على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة: “تحاول النقابة البحرية الدولية عقد جلسة طارئة للجنة العمليات العسكرية البريطانية..[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز قد تدرج على قائمة المناطق الخطرة المركز الخبري الوطني.

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