2019/07/26 | 17:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجدة البصرة: الدورية التي استنجدها المواطن كانت مكلفة بحماية القنصل الكويتي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1q7KDomrAPE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجدة البصرة: الدورية التي استنجدها المواطن كانت مكلفة بحماية القنصل الكويتي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجدة البصرة: الدورية التي استنجدها المواطن كانت مكلفة بحماية القنصل الكويتي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).