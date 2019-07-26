النقابة البحرية الدولية تقترح اعتبار الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان “منطقة خطرة”

2019/07/26 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقترحت النقابة البحرية الدولية، الجمعة، اعتبار الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز منطقة خطيرة، الأمر الذي سيسمح بضمان تأمين إضافي على حياة وصحة البحّارة في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن نقابة البحارة الروس، نشر على موقعها الرسمي، وتابعته “كلكامش برس”، أن “النقابة البحرية الدولية تحاول عقد جلسة طارئة للجنة العمليات العسكرية البريطانية، لمناقشة مسألة إدراج مضيق هرمز فى قائمة المناطق المتميزة بالخطر العالي للأعمال الحربية”، داعيةً لـ”تعزيز الدعم العسكري البحري للملاحة التجارية في المنطقة لضمان حرية الملاحة”.

وأضاف البيان أن “إضافة منطقة أو أخرى إلى قائمة المناطق المماثلة تعني ضمان التأمين الإضافي على حياة وصحة البحارة، وكذلك دفع الأجور المرتفعة لهم، كما يحق لعضو الطاقم الذي يعرف أن سفينته تتجه إلى مثل هذه المنطقة مغادرة السفينة على حساب صاحبه، ولم يتم حتى اليوم إدراج الخليج العربي أو خليج عمان أو مضيق هرمز فى هذه القائمة، لكن يوجد هناك احتمال أن هذه المبادرة ستغير الوضع”.

واحتجزت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، في 19 تموز الجاري، ناقلة بريطانية في مضيق هرمز ورافقتها فيما بعد إلى ميناء بندر عباس، ولا يزال طاقم الناقلة المتكون من 23 شخصا، بمن فيهم 3 مواطنين روس، على متن السفينة.

وأصبحت هذه الحادثة رد إيران على احتجاز ناقلتها من قبل سلطات جبل طارق في 4 يوليو الجاري بتهمة انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

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