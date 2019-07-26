تركيا: تصفية مدبر اغتيال نائب القنصل التركي شمال العراق

2019/07/26 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنقلت وسائل إعلام تركية، الجمعة، عن مصادر كشفت تصفية مدبر عملية اغتيال نائب القنصل التركي، في عملية نُفذت في جبال قنديل شمال العراق.

وذكرت وكالة “الاناضول” التركية في خبر عاجل، أن “الجيش التركي واثناء عملية مشتركة مع الاستخبارات، تمكنت من قتل شخص حرض على هجوم أربيل الذي استهدف موظفاً دبلوماسياً”.

وبحسب وسائل إعلام اخرى، فإن “العملية استهدفت القيادي في الحزب العمال الكردستاني، اردوغان أونال، الملقب باردوغان نورهان، وجرت يوم الأربعاء 24 تموز الحالي، بجبال قنديل”.

وفتح مجموعة أشخاص، في 17 تموز الجاري بمطعم في أربيل، النار لاغتيال نائب القنصل التركي، عثمان كوسة، وأردوه قتيلاً في الحال، كما أودى الحادث بحياة مواطنَين اثنين من إقليم كردستان.

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